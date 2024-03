Paola Rojas revela cómo es la relación de sus hijos con su novio Marcelo Imposti

Los hijos de Paola Rojas ya conviven con su novio Marcelo Imposti

La periodista confirmó su noviazgo con Imposti a mediados de 2022, no obstante que se les vio juntos desde 2019, pero en esta ocasión, sorprendió al hablar de la relación que mantiene él con sus hijos Paulo y Leonardo.

Paola Rojas y su pareja, Marcelo Imposti. (Hildeliza Lozano/Archivo Quién)

“Por fortuna, de verdad que tengo tan buena suerte, no sé si en todo, pero en esto en particular me considero afortunadísima porque mi novio se lleva muy bien con mis hijos”, dijo con una gran sonrisa durante su encuentro con distintos medios durante el evento las 31 Mujeres que Amamos de Quién.

La comunicadora reveló que los hijos de su pareja sentimental hicieron buena mancuerna con los suyos y eso la mantiene contenta.