Andrea Legarreta admite que le afectan los señalamientos en su contra

Galilea Montijo habla de su maternidad

Mientras que Andrea señaló a las mujeres que no son solidarias, Galilea agradeció a la vida por tener una madre, abuela y tías fuertes y decididas; sin embargo, rompió en llanto al hablar de su maternidad.

Galilea Montijo y su hijo Mateo (Instagram/Galilea Montijo)

“Haber tenido la oportunidad de dar a luz, de saber lo que es ese amor eterno, profundo, fuerte... es que me da mucho sentimiento pensar en mi chiquillo y eso, saber que, en los momentos más dolorosos en tu vida, agarrarte de ese amor que tienes por ese ser que trajiste, es maravilloso”, declaró entre lágrimas.

De la misma manera, la conductora agradeció a todas las feministas que en épocas pasadas pelearon contra el machismo, así como a las que actualmente siguen batallando por garantizar los derechos de todas.

“La lucha de tantas mujeres, de décadas atrás que lucharon, que sigan luchando y que seguirán luchando, espero que no por muchos años, solamente me queda agradecerle a la vida que me haya permitido ser mujer y estoy orgullosa de venir de mujeres trabajadoras, que sufrieron mucho”, manifestó.