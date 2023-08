Anna Ferro confirma que recibió una orden de desalojo de Ingrid Coronado

Anna Ferro confirma que recibió una orden de desalojo por parte de Ingrid Coronado

Anna Ferro confirmó que ya recibió una orden de desalojo por parte de Ingrid Coronado para desocupar el departamento que asegura le pertenece a sus hijos .

Luego de la muerte de del Solar, Ingrid intentó comunicarse en repetidas ocasiones con Anna para que desocupara el inmueble, petición que al parecer fue ignorada: “Hace tiempo que ya no tengo comunicación con ella, me había dicho que le diera una semana para que sus abogados platicaran conmigo, ya pasaron como dos meses y no se han comunicado, ya no tengo ningún tipo de comunicación”, dijo Ingrid recientemente.

Ingrid Coronado (Instagram/Ingrid Coronado)

Ahora Ferro es la que responde, dando a entender que no se irá del departamento ya que el documento expedido no es ‘oficial’: “Ante una notaría sí recibí la notificación pero nada más", declaró.

Asimismo aseguró que la orden no tiene ningún tipo de validez al haber sido emitida por un notario: "Es ante un notario, entonces ante un notario no tiene validez, no es una autoridad”.

Por otro lado, dijo que por el momento no reaccionará de ninguna manera y pensará cómo proceder de acuerdo a cómo lo haga la ex pareja de su difunto esposo.