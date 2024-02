Los celos de Cristian Castro habrían acabado con su romance con Mariela Sánchez

Los celos de Cristian Castro habría terminado con su relación con Mariela Sánchez

Al respecto de la vida sentimental del cantante mexicano y el motivo por el que de un momento a otro su noviazgo con Mariela culminó, Pablo contó:

Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez tienen planes juntos. (Instagram)

“Él empezó con muchos ataques de celos, conozco algunos ex novios de Mariela con los cuales ella tiene muy buena relación y sé por uno de ellos que Mariela le había pedido que ya no le escriba más porque Cristian se ponía muy celoso y le miraba el teléfono todo el tiempo, pero tengo entendido que esas escenas de celos, allá en México se volvieron, pero muy a menudos”.

No obstante, el periodista subrayó que Cristian Castro no golpeó a la vendedora de bienes raíces durante sus discusiones. “No me hablan de violencia física, pero sí verbal, que fue lo que ella no se aguantó, vinieron luego un montón de hechos que a ella le hicieron alertar sobre que no podía quedarse sola con él”, explicó.

Finalmente, Layus manifestó que esta no sería la primera vez que el intérprete de Azul tiene este tipo de conductas con sus parejas. “A mí me escribieron algunas ex de Cristian Castro, también contando el mismo modus operandi que hizo con Mariela, y cuando hablo de un cambio muy probablemente sería tratarse con especialistas para saber por qué reacciona de esta manera”, puntualizó.