Cristian Castro defiende a su novia ante acusaciones de que controla su vida

¿Mariela Sánchez controla a Cristian Castro?

Las especulaciones surgieron luego de que diversas personas se percataran de que Mariela ya tomó posesión de las redes sociales del cantante, además de que trascendiera que ella le quiere vender una propiedad sobrevaluada, debido a que es asesora inmobiliaria.

Cristian Castro con su novia Mariela Sánchez. (Instagram)

Ante este escenario, el intérprete de Lloran las rosas se comunicó con los conductores del programa A la tarde, para aclarar que ha sido él quien decidió darle algunas atribuciones a su pareja, porque está completamente enamorado.

“Estoy un poco impresionado de lo que están diciendo acerca de Mariela, y la verdad que nada que ver, por eso quería aclararles que no, que me está ordenando, porque yo le estoy pidiendo que me dé una mano (con las redes sociales), con el Instagram y también yo me estoy alejando un poco del WhatsApp para descansar”, declaró Castro.

“Es un momento de celebración para mí encontrar una pareja tan linda como Mariela. Creo es una mujer muy cariñosa, y para nada tiene un perfil que quiera abordarme para que compre casas, que quiera convencerme de que ponga propiedades a su nombre”, agregó.