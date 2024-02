Novia de Cristian Castro abandona México ante rumores de infidelidad

Dicen que Cristian Castro fue agresivo con Mariela Sánchez

Por su parte, Layus recalcó: “Hubo una situación de infidelidad, pero también un montón de cosas que pusieron de alerta a Mariela y la llevaron a irse prácticamente corriendo, porque la situación se fue agravando y te diría que se tuvo que escapar.

Ante la insinuación sobre sí Verónica Castro estuvo relacionada con la separación entre el Gallito feliz y la asesora inmobiliaria, Pablo aclaró: “Las peleas y las situaciones se dieron entre Cristian y Mariela, esta vez, ella no tuvo nada que ver”.

Verónica Castro, Cristian Castro y Mariela Sánchez. (Instagram)

En este sentido, el periodista manifestó que Sánchez, después de asistir al primer concierto de Cristian Castro y Yuri, no quiso quedarse en México ante los problemas que ya tenía con el cantante, por lo que decidió regresar a su país con sus acompañantes.

“Fueron claves dos amigas de Mariela que la acompañaron en México y la contuvieron mucho porque estaban al tanto de todo lo que pasaba. Ellas se tenían que volver y Mariela les dijo ‘no, yo acá sola no me quedo, me vuelvo con ustedes porque esto que estoy viviendo acá es un infierno’. Había gritos, peleas permanentes y muchas acusaciones. Nada que ver ese Cristian con el que nos hablaba y conoció ella acá”, contó el periodista.

Cristian Castro está muy enamorado. (Instagram)

Ante esta versión, Mariela Sánchez fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y al ser abordada por la prensa, resguardada por dos elementos de seguridad, prefirió no responder a ninguno de los cuestionamientos para luego ingresar a la sala de espera y tomar su vuelo.

Además, en su cuenta oficial de Instagram ya borró todas las imágenes en las que aparecía junto al intérprete de Lloran las rosas.

Con información de Agencia México.