Verónica Castro revela el requisito para ganársela como suegra

Verónica Castro aprueba a la novia de Cristian Castro

“Sí, no, yo lo que sea que Dios nos mande está bienvenido”, manifestó. Sobre la gira que Cristian y Yuri están por iniciar, La Vero aseguró que ya está lista para ir.

“Ahora sí no me la puedo perder, ahora sí tengo que estar ahí pendiente. La güera sabe que es consentida, es de casa, es familia, y vamos a estar con ella, por supuesto, apoyándoles en lo que quieran, de lo que sirvamos que no servimos para nada más que para echarles porras”.

Cristian Castro y su mamá, la actriz Verónica Castro. (Instagram/cristiancastro)

Por otra parte, la hermana del productor José Alberto “Güero” Castro externó su interés de volver a los foros de televisión. “Pues en el nombre de Dios que sea pronto ¿verdad?, ahora vengo como madrina y muy agradecida y muy emocionada. Yo creo que, si se da, se dará bien”, comentó.

Finalmente, sobre las exigencias que realiza para volver a la pantalla chica, se limitó a decir: “Que sea divertido y que a la gente le guste, yo nada más trabajo para la gente. Yo también quiero mucho al público, es de las cosas que sí extraño, son seres humanos que me llenan el alma de amor”, concluyó.