Galilea Montijo hace romántico viaje a Japón junto a su novio, Isaac Moreno

Desde entonces, Galilea ya no oculta su amor y poco a poco ha tenido apariciones públicas junto al modelo español Isaac Moreno.

Las vacaciones invernales son el pretexto para que Galilea hiciera un break y viajara a Japón junto a su novio y desde hace unos días, tanto la conductora, como el modelo usan sus cuentas de Instagram para compartir con sus seguidores algunos detalles del viaje romántico que están llevando a cabo.

Entre otras cosas, una de los lugares que más sorprendió a la conductora tapatía, fue la visita a una famosa tienda en Tokio en la que se pueden encontrar artículos vintage como ropa, bolsas, zapatos y accesorios de Chanel.

“Esta tienda es una locura”, escribió Galilea.

En otra de sus instantáneas compartió que viajó en metro y algo que impactó a la conductora es que va en silencio.

“Nadia habla en el metro. Me estoy enamorando de Japón", agregó.

“Este año me voy a ir muy, muy lejos, me voy a Asia, estoy muy contenta porque sí me voy a agarrar unos días de más de los que me corresponden, pero me los merezco, estoy muy contenta. Mi niño se va con su papá este año, con sus hermanos”, confesó la conductora durante la emisión del Teletón.