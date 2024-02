Justin Timberlake engañó a Cameron Diaz con modelo de Playboy

Justin Timberlake tiene un historial de infidelidades

El historial amoroso de Justin Timberlake fue expuesto recientemente. Britney Spears acusó recientemente al cantante de Cry Me a River de haberla engañado varias veces durante su relación

Britney Spears y Justin Timberlake (GettyImages-2255584)

La Princesa del Pop afirmó en sus memorias The Woman in Me, publicadas en octubre de 2023, que Timberlake le había sido infiel con “otra celebridad”. En ese momento se rumoró que el ex miembro de *NSYNC le había sido infiel con Nicole Appleton del grupo All Saints en el 2000.

El cantante se ha visto envuelto en otras situaciones comprometedoras desde entonces. Apenas unas semanas después de su separación de Cameron Díaz en 2007, se le vio hablando con Jessica Biel en una fiesta de los Globos de Oro.

La pareja de famosos disfrutan los últimos días del año en compañía de sus hijos y con actividades familiares. (Alberto E. Rodriguez/Getty Images

El músico y la actriz salieron durante algún tiempo y en 2010 se dijo que la había engañado con Olivia Munn, sin embargo, negó las acusaciones a través de su representante.

Timberlake y Biel superaron ese obstáculo y se casaron en 2012 y tuvieron dos hijos juntos. Sin embargo, en noviembre de 2019, el ex miembro de la boy band fue sorprendido tomando de la mano a Alisha Wainwright, su coprotagonista en la película Palmer.