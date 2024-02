Silvia Pinal reaparece en el cumpleaños de Alejandra Guzmán tras hospitalización

Silvia Pinal celebra a Alejandra Guzmán en su cumpleaños

Prueba de ello, son las imágenes que recién compartió Alejandra Guzmán en su perfil de Instagram y en las que reaparece Silvia Pinal celebrando con ella su cumpleaños por adelantado.

Alejandra Guzmán celebró su cumpleaños 56 al lado de su mamá Silvia Pinal. (Instagram/laguzman)

“La amo, gracias mami por hacer esta belleza. Atentos rockeros, que mañana tendré una sorpresa para ustedes en mi canal de Youtube”, escribió la cantante como pie de foto a una galería en la que sobresale sonriente con su mamá y partiendo su peculiar pastel adornado con una muñeca inspirada en ella.

En entrevista con Ernesto Buitrón para el programa Hoy, Alejandra Guzmán confirmó que festejó en la casa de su mamá y destacó que se encuentra feliz y realizándose en lo profesional con proyectos en puerta.

El pastel por los 56 años de Alejandra Guzmán. (Instagram/laguzman)

“56 cumplo y me siento bendecida, agradecida por tantos años, por tener salud. Mi mamá está feliz, ya brindó por mí, ya nos echamos un pastel. (Mi cumpleaños) es el 9 pero estoy feliz de que tengo nuevo video y estoy haciendo todo lo que dejo para un rato porque me voy de vacaciones”, platicó.

La intérprete de Eternamente bella reveló que continúa bajo tratamiento médico para erradicar los polímeros que en 2009 le inyectaron en sus glúteos y cuya mala práctica casi le cuesta la vida.

“Hay mucha gente que no ha contado lo que me pasó, pero he tenido la fortaleza de salir adelante y la suerte de buscar doctores y opciones, siempre enfrentar las cosas con valor y con constancia porque constantemente tengo que estar viendo cómo estoy. De 12 años para acá casi no hay lo que había, lo que hubo, ya siento más mi cuerpo y gracias a Dios sigo bailando y cantando, que es lo que más me gusta, me pueden cortar mucho pero las alas y garganta jamás”, subrayó la rockera.