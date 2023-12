Silvia Pinal pasará el Año Nuevo en su casa; pronto saldrá del hospital

Silvia Pinal evoluciona bien tras estar hospitalizada

Ivan Cochegrus aseguró que Silvia Pinal ha evolucionado muy bien de la influenza y que se encuentra de muy buen ánimo. Dijo también que la actriz ya piensa en la celebración de Año Nuevo y que ya pidió alimentos sólidos.

“Ella va muy bien, está evolucionando y yo vengo todos los días porque le estimula ver a la gente que está más cercana a ella”, contó.

Silvia Pinal estuvo junto a su hija, su nieta y su bisnieta en una importante cena hace unos meses (Instagram/Michelle Salas)

De acuerdo con sus dichos, el personal médico habría pedido a los familares y gente cercana a la actriz que la estimulen, debido a que en la habitación donde se encuentra internada no hay televisión.

“(Para) que ella no se sienta en un cuarto encerrado, porque no hay televisión, no nos permitieron el iPad, entonces de alguna u otra manera es para que ella por lo menos en los horarios de visita pueda platicar un poco con nosotros”, señaló Cochegrus.

Del álbum de los recuerdos: Michelle Salas compartió esta foto antigua de Silvia Pinal, a quien ve como una inspiración de elegancia y estilo (Instagram/Michelle Salas)

Debido a su avanzada edad, ya que actualmente tiene 92 años, Silvia Pinal ha permanecido en terapia intensiva y, según se explicó, en su casa ya se acondicionó su habitación para continuar con su tratamiento y con el apoyo de un enfermero que está a su cargo.