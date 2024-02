A un lado Luis Miguel: Julio Iglesias prepara su bioserie con Netflix

Julio Iglesias confirma que tendrá su bioserie

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida”, señaló Julio Iglesias sobre la bioserie inspirada en su historia que prepara de la mano de Netflix.

“Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme de que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”, añadió el cantante madrileño, quien cumplió 80 años de edad en septiembre de 2023.