Julio Iglesias calla rumores y sorprende con nuevo look: “Estoy DPM”

En los últimos tres años, la salud de Julio Iglesias ha sido motivo de especulación constante debido a que en 2020 fue la más reciente vez que se le ha visto en público a través de un paparazzi.

Se ha dicho que el astro español ya no puede caminar y que vive postrado en una silla de ruedas a la espera de su muerte. También se asegura que no responde a las llamadas que le hacen, que no recibe a nadie en su casa, que tiene problemas de Alzheimer y que ni siquiera recuerda sus canciones más exitosas.