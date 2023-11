Mamá de Eiza González aprueba a Mario Casas como yerno: "Es un guapo"

Glenda Reyna dice que prometió ser una suegra fantástica

Mencionó que a la actriz siempre “que se recarga en una pared, se le inventan galanes” y que el día en que ella le confirme algo, saldrá a gritarlo, pero por ahora no sabía más.

Dos meses después, la exmodelo Glenda Reyna de nuevo se topó con la prensa y al insistirle acerca de su hija y Mario, respondió: “Yo sigo diciendo que no sé nada, yo estoy en México, ella está en el otro lado del mundo".

Cuando se le comentó que Eiza González se ve contenta, apuntó: "Qué bueno, me da gusto", para luego asegurar que procura ser respetuosa de la vida personal de la actriz no obstante que son muy cercanas.

"Es que no me gusta que me pregunte de mis cosas, ¿yo por qué le preguntó por las suyas? Las mías son privadas, las de ella también", añadió pues recordó que hace años se prometió ser una mamá discreta dado que cuando era joven su suegra la trató mal.

"Ni me meto, ni opino, ni pregunto ni nada, de verdad se los digo. Yo prometí ser una suegra fantástica, porque mi suegra era muy metiche, lo puedo decir ahora porque mi marido ya no está en este mundo, si no me lo hubiera tenido que haber callado".

“¿Mario Casas le parece un hombre atractivo para su hija?”, le preguntaron y contestó: “Es que es un guapo, en esta familia siempre hay buen gusto". ¿Y si llegaran al altar?, fue la siguiente cuestión. "Ya iré pensando en el vestido", concluyó.