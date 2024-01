Las 50 primeras veces de Miguel Ángel Silvestre

36. Primera canción que dedicaste: Una exnovia decía “Siempre quise tener un novio que tocara la guitarra”. Tomé clases en plan incógnito y el día de su cumpleaños cogí una guitarra y canté.

37. Primer miedo: Esperar cinco días unos resultados del corazón. Era muy joven para esa tensión.

38. Primera vez que sentiste vergüenza: Una vez quise hacer el amor y no podía. Llamé a mi padre y me dijo: “¿No estrenas una serie mañana? Pues ahí tienes”.

39. Primera decisión importante: Irme a una residencia de jugadores de tenis con 13 años. 40. Primera persona que te inspiró: Sergi Bruguera, jugador de tenis.

41. Primera película favorita: Solo en casa o Mujer bonita.

42. Primer director con el que querías trabajar: Almodóvar.

43.Primer trabajo con Almodóvar: Los amantes pasajeros.

44. Primera gran borrachera: Nunca me he emborrachado a lo grande.

45. Primera vez que te rompieron el corazón: Con 18 años. Mi padre me oyó llorar y me me llevó a la playa, paseamos hasta que salió el sol.

46. Primer consejo que te dieron para el corazón roto: Mi madre me dijo: “Esto es ley de vida: te vas a volver a enamorar y va a ser mejor que la primera vez”.

47. Primera obra de teatro: Verdadero Oeste.

48. Primer protagónico en una película: En La distancia.

49. Primer sueño cumplido: Todavía no lo he sentido.

50. Primer famoso que te impactó conocer: Javier Bardem. Me contó el día que le llamó Al Pacino para darle enhorabuena por Before the Night Falls. Ver a Javier hablar de Al Pacino como yo hablaría de Javier, fue muy bonito.