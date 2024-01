Khloé Kardashian reacciona a la recaída de Tristan Thompson

Durante una sesión de preguntas y respuestas que organizó en su perfil de Snapchat durante el fin de semana, Khloé Kardashian dijo que va al gimnasio para lidiar con el estrés que le provoca la recaída de Tristan Thompson .

“Hacer ejercicio es mi terapia”, declaró la estrella de The Kardashians. "Para mí, es la mejor manera de afrontar el estrés. Me mantiene concentrada. Me mantiene fuerte física y mentalmente”.