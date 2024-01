Dua Lipa responde contundente a quienes dice que se la vive de vacaciones

Dua Lipa responde a quienes dice que se la vive de vacaciones

Las fotos que ha venido publicando ella misma de sus idílicos días de descanso han reactivado a aquellos internautas que, desde hace años, la critican veladamente por estar, a su juicio, constantemente de vacaciones. Aunque al principio se tomaba estos comentarios y chascarrillos con filosofía, ahora la artista ha decidido responder con rotundidad a sus detractores o, en su caso, a aquellos que se pasan de bromistas.

"Por supuesto que me voy de vacaciones y me relajo cuando tengo tiempo libre, después de un año yendo al estudio", se ha defendido en conversación con la revista Rolling Stone. "Siempre que haga mi trabajo y cumpla con los plazos, me gusta encontrar formas de relajarme. Realmente es trabajar duro y jugar duro, ¿por qué no", ha añadido para reivindicar su derecho a vivir como le venga en gana.