Las fotos que confirman el romance de Dua Lipa con Callum Turner

Las fotos que confirman el romance de Dua Lipacon Callum Turner

En la fiesta de dicha premiere, TMZ obtuvo un video en el que aparece bailando muy "cariñosa" con Callum Turner.

En el clip se puede ver a la cantante bailando de forma romántica con Callum, e incluso, en algún momento parece que se dieron un beso, sin embargo, es difícil asegurarlo.

No obstante y ante la duda de los fans de la intérprete de Be The One, y el protagonista de Glue fueron captados besándose después de ir a un restaurante de sushi en West Hollywood, California.

En la serie de imágenes, se ve a Turner parándose detrás de Dua Lipa con los brazos alrededor de su cintura. En otra de ellas, se aprecia cómo ella gira gira su cuello para darle un beso apasionado antes de girar todo su cuerpo para mirarlo y darle un otro beso.

Esta es la primera muestra pública que la pareja tiene desde que comenzaron a circular rumores de un posible romance.