A pesar de sus riesgos, Kim Kardashian defiende el uso de camas de bronceado

¿Qué es la psoriasis, enfermedad que tiene Kim Kardashian?

Kim reveló anteriormente que sus problemas con la psoriasis comenzaron cuando tenía 25 años. La estrella de reality show explicó que inicialmente un dermatólogo la ayudó a lidiar con el problema, pero este volvió cuando cumplió 30 años.

Kim Kardashian escribió en una publicación de blog: 'Cuando tenía 25 años, tuve mi primer brote de psoriasis. Tuve un resfriado común y, como la psoriasis es una enfermedad autoinmune, esto me lo desencadenó. Tenía todo el estómago y las piernas (escamados). Por suerte, en mi complejo de apartamentos en ese momento, mi vecino era dermatólogo. Se lo mostré y me dijo que viniera a su consultorio para que me diera una inyección de cortisona y luego, con suerte, desaparecería (ya que era mi primer gran brote). Hice esto y mi psoriasis desapareció por completo durante unos cinco años. Sin embargo, volvió a aparecer cuando tenía poco más de 30 años', detalló.