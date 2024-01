Kim Kardashian cierra su videojuego pese a ganancias millonarias, ¿por?

Al igual que su ídolo, los fans tenían avatars que modelaban, iban a eventos y daban rienda suelta a su vida amorosa para acumular logros y "ascender en la escalera del éxito".

El simulador se despide de las tiendas de aplicaciones de Apple y Android luego de diez años en el mercado, acumular 22 millones de descargas y haber generado más de 40 millones de dólares de ganancias.

Aunque su descarga era gratuita, los internautas tenían la posibilidad de adquirir 'K Stars' para facilitar sus progresos. Esa opción ya no está disponible para aquellos que, con el juego ya descargado, quieran seguir disfrutando de sus funcionalidades hasta el 8 de abril, cuando la aplicación se desactivará definitivamente.

Kendall, Kim, Kourtney, Khloe, Kylie y Kris Jenner (Instagram/Kris Jenner)

La empresaria, fundadora de la firma de moda 'SKIMS', ha dado las gracias a esa fiel "comunidad" de seguidores que la han acompañado durante toda una década en una de sus aventuras tecnológicas más lucrativas.

"Este viaje ha significado mucho para mí, pero me he dado cuenta de que debo volcar mi energía en otras pasiones. Siempre me sentiré inspirada por la comunidad que hemos construido juntos", posteó en su cuenta de Instagram.