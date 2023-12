Los swifties no olvidan ni perdonan: toman venganza contra Kim Kardashian

Los swifties toman venganza contra Kim Kardashian

Taylor había dicho al inicio que aconsejó a Kanye no publicar una canción con un mensaje tan misógino, y que el video grabado por Kim se había editado para apoyar la versión de su entonces esposo. Kim Kardashian contraatacó afirmando que ella no había manipulado nada, y que nadie negaba que Kanye hubiera incluido el insulto en la canción después de hablar con Taylor.

La clave cuestión, según ella, es que la cantante había mentido al afirmar que no había dado su bendición a Kanye.

El emoji de la serpiente, que juega un papel muy importante en esta historia, apareció en escena cuando Kim hizo una broma sobre el día internacional de la serpiente opinando que había una fiesta para cualquier tipo de personas.

Era evidente que se refería a Taylor, y esta última vio como las secciones de comentarios de sus redes sociales se llenaban de serpientes. Durante un año no se dejó ver en público.

No es la primera vez que habla del tema, pero Taylor volvió a hablar sobre éste e insistió en que pensó que aquella polémica le arrebató su carrera y que llegó a temer que fuera a eclipsar todos sus logros. Y también mencionó con nombre y apellidos a Kim Kardashian como una de las responsables de ello.

"Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Me daba miedo hablar por teléfono. Le di la espalda a la mayoría de la gente que formaba parte de mi vida porque ya no confiaba en nadie. Me hundí por completo", aseguró Taylor Swift.

Sin embargo, ahora el ejército de los swifties decidieron que ya es hora de que Kim se disculpe por lo que hizo. Para conseguirlo, están usando sus propias armas y están llenado de serpientes la sección de comentarios de sus publicaciones en Instagram. Ahora está por ver cómo reacciona Kim Kardashian y si decide grabar su reacción para incluirla en su popular reality.