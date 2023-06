Toño Mauri se contagia por tercera vez de covid: “Con fiebre y dolor de cabeza”

¿Cómo está Toño Mauri tras tercer contagio de covid-19?

Aclaró que hasta el momento su vida no corre peligro debido a que hoy mismo se lo detectaron y están a tiempo de evitar una complicación mayor.

Toño Mauri confía en librar nuevamente la enfermedad. (Instagram/antoniomauri)

“Me subió la fiebre, me empezó a doler mucho la cabeza y a sentir el cuerpo cortado. Entonces, me hice la prueba casera pero salió negativa. Yo pensé que era un resfriado, pero como coincidió con mis laboratorios, me hicieron otras pruebas y confirmaron que soy positivo a covid. Me he sentido mal, me duele el cuerpo, la cabeza y tengo fiebre”, añadió el actor y productor.

Admitió que este malestar sí le preocupa porque es constante y considera que, en su caso, es más sensible a los síntomas. Sin embargo, confía en que pronto librará los síntomas y se curará en el tiempo adecuado para retomar sus actividades.

Finalmente, Toño Mauri hizo una recomendación importante a la población. Destacó que no se debe bajar la guardia porque si bien la pandemia está controlada, el virus sigue estando presente.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, también padeció esta enfermedad y la libró sin consecuencias negativas. Dio positivo a coronavirus luego de asistir a la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante John Ryder en el Estadio Akron, de las Chivas rayadas del Guadalajara.