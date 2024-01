Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aclaran si hay posibilidad de reconciliación

Mauricio Ochmann aclara si hay posibilidad de reconciliación con Aislinn Derbez

“Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando mucho el trabajo y disfrutando mucho a mí, así es que no tiene por qué haber una reconciliación porque no hay nada qué reconciliar, estamos muy bien, estamos muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien”, explicó Mauricio Ochmann a los reporteros que le preguntaron por su vida sentimental.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están juntos desde 2014. (Instagram / Aislinn Derbez)

Pese a que el actor siempre ha externado su apoyo hacia la hija de Eugenio Derbez, en esta ocasión sorprendió al manifestar que no tiene ninguna intención de acudir a La Magia del Caos, el podcast que realiza Aislinn.

“Pues no, no le veo mucho el caso. No, ¿cuál miedo?, no, yo la apoyo muchísimo con su podcast, de hecho, desde que era proyecto le dije que era un gran proyecto y que le iba a ir muy bien, y siempre la apoyaré”, declaró.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. (instagram.com/mauochmann/)

A su vez, el artista de 46 años no brindó muchos detalles sobre cómo pasó sus recientes vacaciones junto a su ex pareja. “La Navidad estuvo muy bonita, el Año Nuevo también, ¿ustedes qué tal la pasaron?”, dijo al respecto.