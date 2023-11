Mauricio Ochmann revela que pasará la Navidad con las mamás de sus dos hijas

Mauricio Ochmann revela si Kailani podría dedicarse a la actuación

Acto seguido, Mauricio Ochmann bromeó con la peculiar celebración que tendrá en las próximas semanas y comentó: “(Cada una con su mamá), para que no se peleen, y yo en el sofá”.

Por otra parte, el actor aseguró que es un padre que apoya a sus hijas, y por tal motivo, no ha pensado en la profesión que pueda desempeñar su hija Kailani.

“La verdad es que no la hemos cuestionado, pero le encanta bailar, le encanta pintar, le encantan las artes, es muy artística y vamos a ver por dónde se va, la grande me salió más como la mamá, que quiere ser arquitecta, que también tiene que ver con artes, pero más hacia la arquitectura, entonces yo siento que hay que dejar a los hijos que vayan escogiendo”, detalló.



No obstante, el artista explicó que no está cerrado a la posibilidad de que la pequeña quiera ser actriz. “Si puede ser actriz, yo la voy a apoyar muchísimo y aparte lo que dices tú, o sea, tiene todo un círculo que la podemos cobijar muy bien, en irle diciendo por donde”, finalizó.