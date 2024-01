Hermano de Angelina Jolie narra lo que hizo para apoyarla tras separarse de Brad

Hermano de Angelina Jolie cuenta lo que hizo para apoyarla tras separación de Brad Pitt

Desde entonces, James Haven ha jugado un papel importante en la vida de Jolie, quien confió en su hermano para que fuera el encargado de la seguridad y cuidados de sus seis hijos, cómo él mismo lo afirma.

James Haven, hermano de la actriz, fue señalado como culpable de la separación y divorcio de la pareja. (Paul Hawthorne/Getty Images)

"Ahí es donde todo comenzó. Inició con la protección de ella y sus hijos, mis sobrinas y sobrinos. Siempre he querido estar ahí para ellos o para ella, por lo que sea que esté pasando y me he asegurado de estarlo durante sus años de formación", expresó.

Incluso, James afirma que dejó en segundo lugar su vida para apoyar en todo momento a su famosa hermana y a sus pequeños.

"Preparé mi vida para poder estar presente en cualquier situación. Quiero estar ahí para ellos o para ella, sea lo que sea por lo que estén pasando. Se están convirtiendo en adultos jóvenes de veintitantos años. Creo que es muy natural y quiero estar ahí en cualquier momento”, resaltó.