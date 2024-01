Britney Spears recalca enojada: NUNCA regresará a la música

Britney Spears no regresará a la música

En una nueva publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram Britney Spears confirmó: “Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas. Para aquellos que han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí”, puntualizó.

Britney Spears (Getty Images)

Aunque la intérprete de I'm a Slave 4 U parece muy poco interesada en volver a poner un pie detrás de un micrófono en el estudio de grabación, le dijo a sus seguidores que ha “escrito más de 20 canciones para otras personas” durante los últimos dos años.

“Soy un escritor fantasma y sinceramente lo disfruto así”, recalcó.

Mensajes de Britney Spears (Instagrram)

Spears también abordó las especulaciones sobre su libro de memorias, The Woman In Me, que batió récords a nivel mundial, sobre que fue publicado sin su permiso.

“La gente también dice que mi libro fue publicado ilegalmente sin mi aprobación y eso está lejos de la verdad”, escribió. “¿Has leído las noticias de estos días? ¡Soy tan amada y bendecida!”, finalizó.