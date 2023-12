Parece un milagro: Britney Spears planea celebrar la Navidad con su mamá

Britney Spears planea celebrar la Navidad con su mamá

La superestrella del pop de 42 años se había distanciado de su familia en los años transcurridos desde que se puso fin a una tutela legal que les había dado el control sobre su fortuna y sus opciones profesionales, pero a principios de este mes celebró su cumpleaños con su mamá Lynne, de 68 años, y su hermano Bryan Spears de 46 años.

Ahora una fuente afirmó que la intérprete de éxitos como Lucky, Toxic y Oops! I did it again podría estar haciendo planes para pasar las vacaciones con ellos.