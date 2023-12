Shakira muestra el desastre que hizo en la cocina: “la peor casa de jengibre”

Shakira derrumba la casita de jengibre de sus hijos

Como telón de fondo se escucha el tema de Burning Down the House de los Talking Heads, pero también se oye a Milan y Sasha carcajeándose por el intento fallido de su mamá. Uno de ellos pregunta: “¿Podemos comer esto?”. En fin, no salió como lo esperaban, pero todos tomaron con humor la anécdota, quizá para la próxima sí se pueda.

Así quedó la casa de jengibre de Shakira y sus hijos. (Instagram/shakira)

A unos días de celebrarse la Navidad, ésta será la segunda vez que los hijos de la barranquillera pasen las fiestas lejos de su papá Gerard Piqué ya que el exfutbolista vive en España y desde abril pasado los niños radican en Miami.

Hace un año, Shakira y ellos celebraron la Navidad en los Emiratos Árabes Unidos, pues ella compartió una foto de sus vacaciones en el desierto y escribió: “En el desierto buscando serenidad esta Navidad”.