Minnie West revela que se reencontró con su ex Alex Speitzer tras morir su mamá

Minnie West y Alex Speizer no se habían visto desde su truene

“Antes yo estaba negada a querer verlo para hablar con él, no sé por el miedo. Cuando pasa lo de mi mamá, lo quise ver, porque esos siete años él también vivió con mi mamá y el platicar esto con alguien que sabe perfectamente cómo era yo con mi mamá”.

Minnie West y Alejandro Speitzer fueron novios durante siete años y trabajaron en conjunto varias veces tras crear una empresa productora. Al concluir su relación ella no tocó el tema en medios de comunicación hasta ahora.

Minnie West y Alex Speizter. (Instagram)

“Estaba chiquita, era mi primer corazón roto en la vida, no me la esperaba, yo ya veía mi vida hecha, como mucha gente dice y cuando pasó, mi cerebro no hacía click”, explicó al revelar que nunca cortaron en persona sino a larga distancia y no volvieron a verse.

Aunque ese capítulo de su vida ya estaba cerrado, Minnie admitió que quiso reencontrarse con él luego de la muerte de su mamá no obstante que en aquel tiempo recién habían concluido su relación amorosa con Nacho Peregrín, hermano de la cantante Belinda.

“Cuando pasa lo de mi mamá, lo quise ver, porque en esos 7 años él también vivió con mi mamá y el platicar esto con alguien que sabe perfectamente cómo era yo con mi mamá, aunque fuera mi exnovio y hubiéramos cortado, me da muchísima paz y también el solucionar, no el rencor, sino este tema que fue un luto grande, el solucionarlo me ayudó bastante. Me cambió la mentalidad desde que pasó lo de mi mamá, por eso lo vi y me ayudó mucho el que me recordara cosas de mi mamá, que me recordara la relación que yo tenía con mi mamá, cómo él veía la relación con mi mamá, porque ese ‘lo siento’, sí lo sentía, porque él estaba ahí, siete años lo vio”, comentó.