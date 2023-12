Eugenio Derbez pidió que lo mataran tras el accidente que sufrió en el hombro

Eugenio Derbez pidió que lo mataran tras el accidente que sufrió

“Para mí fue muy difícil porque mi pobre hijo no sabía qué hacer”, comentó Eugenio. “Fue un miércoles y llegó conmigo hasta el viernes en la tarde, completamente roto, destrozado. En Atlanta no le quisieron hacer nada porque le dijeron ‘aquí no tenemos la capacidad’”, explicó Alessandra.

Eugenio Derbez tras sufrir fractura múltiple en el hombro. (Instagram/Eugenio Derbez)

En entrevista con Pati Chapoy, el comediante dijo que en ese momento atravesó por un dolor tan insoportable que hasta deseó su propia muerte.

“Los gritos que yo pegaba, y yo les decía ‘duérmanme, mátenme, ya no aguanto’, ni llorar podía. Finalmente, me durmieron, me acomodaron el hombro, no en su lugar, porque ya no había dónde meterlo, y me dijeron ‘que Dios lo bendiga, vaya a buscar un hospital, porque esta fractura está muy complicada’”, relató Derbez.

“Fue muy fuerte. Cuando por fin lo vi, el pobre llevaba dos días sin bañarse, sin comer. Me trataron pésimo en el avión, como si fuera yo verdaderamente un pordiosero”, añadió.

La cantante recordó que cuando lo vio sí se veía en muy mal estado. “Me quise morir. Del aeropuerto directito nos fuimos a un hospital, donde ya nos habían recomendado al cirujano maravilloso y de repente llega y nos dice ‘esta fractura está muy complicada, me tengo que preparar, esta va a ser una cirugía muy complicada’”.

Eugenio Derbez rompió el silencio sobre su accidente (Instagram/Eugenio Derbez)

Eugenio contó que el doctor le pintó el panorama más complicado posible en caso de que la operación no funcionara. “‘Voy a tener que reconstruirlo y si no puedo…’, uno de los planes era, literal te cortan y te meten un hombro de plástico con el peligro de que tu cuerpo lo rechace”, detalló.