Alex Fernandez le rinde homenaje a su abuelo Vicente Fernandez con nueva canción

Alex Fernandez rinde homenaje a Vicente Fernandez con nueva canción

Ahora, a dos años de la muerte de Vicente Fernández, su nieto Alex Fernández quiso recordarlo de una manera especial: con una canción que refleja todos los sentimientos de la pérdida de su más grande aliado, pues hay que recordar que fue su abuelo quien lo convenció de dedicarse profesionalmente a la música y hasta puso su equipo de trabajo a su disposición.

Alex Fernández y su abuelo Vicente (Alex Fernández)

“Es una canción completamente dedicada a él y estoy muy contento y muy sentimental al mismo tiempo por este estreno. Para mí es un honor hacerle este homenaje a mi abuelo porque si no fuera por él ni siquiera me hubiera dedicado a esto, pero esta es una canción para recordarlo”, compartió Alex Fernandez en entrevista para Quién.

“Fue muy difícil grabar la canción por los sentimientos que van llegando, porque te vas imaginando la película de la canción y obviamente me imagino a mi abuelo y a la hora de cantar se te va cerrando la garganta y te cuesta más trabajo, por eso siempre he dicho que es una de las canciones que más trabajo me ha costado grabar, pero al final creo que quedo una super canción, me encantó el resultado”, agregó.



El tema viene acompañado de un video musical dirigido por Christian Schmid que se filmó en el mítico Rancho Los 3 Potrillos, propiedad de la familia Fernández, junto a la tumba del que sigue siendo el máximo intérprete de la música ranchera.