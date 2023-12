Horacio Pancheri rompe el silencio sobre la polémica con Samadhi Zendejas

Horacio Pancheri se vio afectado emocional y económicamente

No obstante, Horacio Pancheri reveló que sus ingresos se vieron afectados por esta polémica.

Horacio Pancheri. (Agencia México)

“Seguimos trabajando, eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad porque bueno, es entendible que unas marcas se han caído en ese momento y no está bueno porque yo no juego con mi carrera, no juego con mi reputación, he construido una carrera muy importante en México y quiero seguir haciéndola”, declaró.

Finalmente, Horacio Pancheri externó su asombro por la forma en que las personas se comportan en redes sociales en torno a los temas controversiales.

Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi instagram. pic.twitter.com/qMtIXtU14t — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) October 19, 2023

“La gente dice ‘¿por qué no estás en las redes?, ¿por qué desapareciste?, la verdad que sí me sentí como mal de la agresión, y no para hacerme la víctima, sino ¡wow!, stop, o sea, ¿qué es esto de las redes?, al final uno comparte la vida de uno, y así como te dicen cosas muy lindas, son violentas también”, manifestó.