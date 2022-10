Horacio Pancheri revela el deseo de Pablo Lyle antes de ser declarado culpable

El actor de 'El juego de las llaves' se mostró además consternado tras el fallo de la juez de Miami, Florida, y de ver las imágenes de la despedida de Pablo Lyle con su familia a quien no podrá ver durante las semanas previas a la audiencia en la que se le dictará sentencia.

Horacio Pancheri (Clasos)

"Anoche no pude dormir de pensar en dónde está mi amigo, a dónde lo van a llevar, de ese último abrazo con Ana, con sus papás, inevitablemente te pones en su lugar. No justifico el acto de violencia y no justifico si yo tengo un acto de violencia, no justifico la violencia, pero fue un segundo que se desconectó como yo me desconecto, como cualquiera se desconecta, tuvo este mal acto que sucedió con este señor que también siento mucho por la familia", dijo.

El actor no ha podido regresar a México. (Agencia México)

Será hasta el próximo 26 de octubre cuando se realice una nueva audiencia en la que se determine la sentencia que el juez fije para el actor, misma que podría alcanzar una pena máxima de hasta 15 años de prisión.