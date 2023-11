Es mentira, Aracely Arámbula no demandó a Luis Miguel por pensión a sus hijos

Aracely Arámbula no ha recogido el dinero que Luis Miguel le depositó

Sobre la negativa de Arámbula para recibir el dinero que Luis Miguel entregó para sus hijos menores, la comunicadora puntualizó:

“Ella está en su derecho de no recoger el dinero, no es que no quiera, porque no han llegado a una cifra que dictamine el juez. Ahora Aracely va a decidir si hay un acuerdo entre ellos fuera de la ley, entonces los abogados de Aracely le renunciaron, que no es Pous, otros abogados que tenía le renunciaron porque le dijeron ‘ya tienes 26 millones en el juzgado, cóbralos’, y les toca un porcentaje, porque ellos trabajan a resultados, querían su porcentaje”.

Luis Miguel. (Twitter/@analaurafia)

Dejando este punto en suspenso, Ana María Alvarado también habló del proceso que Aracely inició contra El Sol en otro país. “Y los abogados de Luis Miguel, de Estados Unidos, quieren manejarlo con el licenciado Pous, pero falta que Aracely se ponga de acuerdo con él para ver el monto que le tocaría y si él hace el acuerdo”, comentó al respecto.

De esta manera, es como se revela que Aracely y Luis Miguel continúan enfrentados y sin llegar a un acuerdo por la manutención de sus hijos Miguel y Daniel, quienes actualmente tienen 16 y 14 años respectivamente.

Aracely Arámbula. (Jason Koerner)

Cabe mencionar que Aracely reapareció en sus redes sociales y colocó un mensaje en sus historias de Instagram, que se podría interpretar como una respuesta tras los ataques que ha recibido por no aceptar el dinero que Luis Miguel ya depositó para sus hijos.

“La gente no sabe qué hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen muy claro”, fue el mensaje que Arámbula colocó junto con el texto: “Así de claro”, destacando que solo ella es la indicada para saber qué hacer con todos los aspectos que rodean su existencia.