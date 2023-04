Adamari López se va de boda tras su salida de Telemundo

Salida de Adamari López fue de común acuerdo

Antes de que ayer López publicara en sus redes sociales un video con un mensaje en el que aceptó que su separación del matutino y del medio de comunicación sí fue algo consensuado, una fuente cercana a ella le había dicho a la revista People en español que "Ella no sabía nada. La noticia la tomó por sorpresa".

El jueves una Insta Stories pareció confirmar que Adamari no tenía idea de su salida y que se trató de una decisión unilateral. "Es casi viernes, con mucha energía, y la próxima semana tendremos cuatro horas de programa", posteó la conductora que tenía 11 años al frente de la emisión matutina.

Pero ayer López reapareció en Instagram, para con un video reforzar que la decisión de dejar el programa fue de las dos partes y para agradecer que pasó muchas cosas importantes de su vida mientras condujo Hoy día y fue a través de esa pantalla que pudo celebrar los buenos y aclarar las polémicas.

"Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no los acompañaré cada mañana en Hoy día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo", comenzó Adamari su mensaje.

Adamari López reapareció en Instagram para aclarar su salida de Telemundo. (Instagram/Adamari López)

López indicó que "de este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años", aunque aclaró que ella seguirá adelante con su vida, "no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles".

Adamari aceptó que pudo compartir con la gente "diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer", y se mostró agradecida con "todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional".