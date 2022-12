Adamari López cuenta cómo enfrenta su hija su separación de Tony Costa

Adamari López abrió su corazón durante una de las secciones del programa Hoy Día y contó los motivos de su separación con Toni Costa, con quien procreó a su hija Alaïa. Luego de ser cuestionada sobre la razón que originó su rompimiento con el papá de su única hija, la reconocida presentadora contó los deralles.

"Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí seguir en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija", consideró, muy tranquila, López.