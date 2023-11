Omar Fayad será embajador en Noruega, ¿Victoria Ruffo se irá con él?

Victoria Ruffo y Omar Fayad enfrentan rumores de divorcio

Fue el pasado 2 de noviembre cuando comenzaron a circular versiones que indicaban que Victoria Ruffo y el político de extracción priista Omar Fayad estaban divorciándose, tras 22 años de casados, según dio a conocer el periodista Alex Kaffie en su canal de Youtube.

Victoria Ruffo y Omar Fayad (Gilberto Covarrubias)

El periodista Gustavo Adolfo Infante intentó confirmar o desmentir la información y contactó directamente a la protagonista de telenovelas como Simplemente María y La Madrastra, pero sólo obtuvo respuestas fuera de contexto que aumentaron las especulaciones al respecto.

José Eduardo Derbez, hijo de Victoria, se pronunció al respecto asegurando: "Yo hablo diario con ellos dos y no me han dicho nada, entonces supongo que si fuera algo verdadero me lo dirían, entonces pues no creo, y no tendrían por qué ocultármelo", con lo que parecía que el rumor se había quedado en eso.