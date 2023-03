Stephanie Salas apoya a Aracely Arámbula tras demanda contra Luis Miguel

La actriz y cantante recalcó: “Yo siento que mi abuela se merece todo y más, es una mujer de una gran trayectoria, una señora muy luchona, que se merece estar en el lugar correcto, social, artísticamente, política, familiar, etcétera”.

Sobre la presunta boda que su hija Michelle celebrará a mediados de este año, la artista manifestó: “¿Verdad?, no sé, yo creo que una noticia tan importante como lo que se ha especulado de Mich, creo que lo correcto es que ella sea la indicada, yo me vería muy mal en caso de que fuera cierto, en caso de que no, lo que tuviera que ser, pues dando una información que yo creo que le corresponde a Mich. Me encantaría, sí algo quiero es la felicidad de mi hija”, declaró.

Por último, la cantante, quien vive un romance de ensueño con Humberto Zurita, expresó su deseo de casarse próximamente. “Ay, ¡claro que sí!, siempre he querido llegar al altar, pero no ha podido ser posible, así que esperemos que pronto, (de blanco) o de negro”, dijo al respecto.