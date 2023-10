Ni los conoce: Britney Spears confiesa que no sabe quiénes son J Balvin y Maluma

Britney Spears confiesa que no sabe quienes son J Balvin y Maluma

“Viaje rápido a Nueva York… No tenía idea de quiénes eran estos muchachos en ese restaurante”, escribió Britney Spears junto a un alocado video que muestra distintos aspectos de la Gran Manzana y una de las imágenes que tomaron durante el “encuentro” que tuvo con J Balvin y Maluma, y del que ahora sabemos que la cantante no tenía idea que se trataba de dos estrellas de la música.

Todo parece indicar que Britney viajó a Nueva York, después de mucho tiempo, como parte de los preparativos previos al lanzamiento de su libro de memorias The Woman in Me, que sale a la venta el próximo 24 de octubre y por lo cual se espera que la cantante de 41 años pueda tener algunas actividades de prensa para promover el título.