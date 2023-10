Britney Spears desata rumores de romance con su mánager

Los señalamientos de que Britney podría estar en una relación sentimental con su actual mánager se desataron luego de que la intérprete de Toxic y Oops I Did It Again publicara un extenso mensaje en el que –como se ha vuelto costumbre– busca explicar sus conductas y tranquilizar a sus seguidores, quienes constantemente se alarman y envían a la policía a su casa, temiendo que la cantante pueda hacerse daño.

Y es que en dicha publicación, Britney Spears aparece en plan cariñoso con su mánager quien la besa afectuosamente en la mejilla. Y a pesar de que la estrella explica que Hudson es un amigo, el lenguaje corporal de ambos (y la evidente fragilidad mental y emocional de Britney) parecería indicar que podría existir un vínculo más íntimo entre ambos.