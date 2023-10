Britney Spears no se guardará nada y hablará de todos sus escándalos en su libro

Britney Spears hablará de romance con Justin Timberlake y su divorcio con Sam Asghari en su libro

Además, una fuente reveló que Britney Spears sí habla en su libro sobre su romance adolescente con Justin Timberlake , el chico que conoció en The All New Mickey Mouse Club cuando sólo tenía 11 años, así como sobre su repentino e impactante ascenso a la fama.

Britney Spears y Justin Timberlake (GettyImages-2255584)

El libro se terminó hace apenas unas semanas y también se espera que incluya un pasaje sobre su último matrimonio con Sam Asghari , de quien se separó en agosto después de sólo un año de matrimonio.

Una amiga de Spears declaró que el libro cambiará la idea que la gente tiene sobre la cantante y que los constantes señalamientos sobre su salud son solo otro ejemplo de la atención global que recibe constantemente. "Este libro será Britney sin editar, y creo que lo terminarás con una nueva perspectiva: 'Tenemos que dejar a esta chica en paz'".

¿Britney Spears está muerta? (Getty Images)

Cuando se le preguntó cómo estaba después de la ruptura, su amiga dijo: “Se está recuperando. Necesita un minuto para superarlo, pero ella es genial”.

Para promocionar el libro, su película Crossroads, que convirtió en un éxito la canción de Spears, I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, se reestrenará en los cines los días 23 y 25 de octubre, aunque la cantante no puede promocionar la cinta debido a la huelga del Sindicato de Actores de Hollywood que está en curso.