Khloé Kardashian revela por qué dejó que Tristan Thompson regresara a su casa

¿Khloé Kardashian regresó con Tristan Thompson?

A raíz de eso, surgió la duda de si Khloé Kardashian retomó su relación con el jugador de basquetbol, por lo que la modelo aclaró que no era así y explicó por qué le permitió quedarse con ella.

La 'socialite' y el jugador de basquetbol quieren completar la familia. (Instgram/Khloé Kardashian)

Durante el final de la tercera temporada del programa, aparece Tristan hablando con Khloé de su inminente mudanza. El atleta reflexiona sobre las “cosas malas” que le ha hecho y la llama “mi persona”, a lo que ella reacciona posteriormente al estar a solas ante una cámara.

“No estoy diciendo que no le creo, pero he oído esto y, por supuesto, me ha enfadado antes porque estoy como: ‘Bueno, si lo soy caraj…, entonces, ¿por qué me ha tratado de esta manera? ¿Y cuántas veces?”, dijo.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson (Instagram/Khloé Kardashian)

“Esto no es como una vez y aquí estamos. Me encanta el amor, y soy una romántica empedernida, pero eso no va a cambiar lo que siento y lo que pasó”, agregó.

Además de aclarar que no son pareja, Khloé Kardashian expuso la razón por la que dejó quedar a Tristan Thompson y a su hermano en su casa.