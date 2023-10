Andrea Legarreta revela qué la salvó de la depresión tras la muerte de su mamá

Andrea Legarreta confiesa que va a terapia

Además, compartió que va a terapia para poder sobrellevar el dolor que está viviendo y destacó el gran apoyo que han recibido sus dos hijas, Mía y Nina, y su ex pareja Erik Rubín en estos momentos de su vida.

“Voy a terapia una vez a la semana, estoy con un psicólogo, con una tanatóloga, leo mucho sobre el tema, lo hablo con mi padre, juntos nos desahogamos mucho, lo hablo con mis hermanos, con mis hijas, con Erik”, destacó.

Andrea Legarreta y su mamá, Isabel Martínez. (Iinstagram/Andrrea Leggarreta)

Andrea Legarreta reconoció que el dolor por la muerte de su mamá no se va a ir, pero sabe que aprenderá a vivir con su ausencia. “He estado aprendiendo a vivir sin ella, a transitar por la vida sin su presencia física, pero ella siempre está en todos lados, está todo el tiempo y he tenido que aprender a vivir con ese dolor, no se disminuye el extrañar, más bien aumenta y es cuando te das cuenta que no está de viaje, que no la vas a tener más físicamente, es muy fuerte”, destacó.

Además, destacó que doña Isabel Martínez siempre admiró su trabajo y contó que el último regalo que le dio su mamá, fue verla en la obra Vaselina. “Siempre fue mi fan, pudo venir a ver la obra y para mí es un regalo que haya podido venir porque lo disfrutó mucho, me aplaudió mucho, ella estaba muy orgullosa de mí y yo de ella, entonces sí estoy muy agradecida por haber tenido a esa mamá”, dijo.