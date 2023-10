‘Emily en París’ corre contrarreloj para filmar antes de los Juegos Olímpicos

‘Emily en París’ corre contrarreloj

En la serie Emily in Paris, las calles, monumentos y hot spots de la capital francesa son un personaje más en la trama, aunque sea en una versión idealizada de la ciudad que, como vimos en meses recientes, tuvo severos problemas con el manejo de la basura.

Sin embargo, ése no ha sido el único reto que podría enfrentar la serie que es considerada como la nueva Sex and the City, ya que la huelga de actores de Hollywood también ha frenado las producciones de Netflix y el resto de los estudios. Si todo se arregla en las próximas semanas, Lily Collins y el resto del elenco podrán regresar a Francia para poder grabar, una vez quede atrás la huelga, pero todo el equipo tendrá que librar otro obstáculo importante si quiere mantener el calendario de rodaje y ése es no interferir con el calendario olímpico por distintas razones.