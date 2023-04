No es como en ‘Emily in Paris’: Así se ve París en la vida real

¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la serie Emily in Paris ? Muy probablemente a la protagonista del programa vistiendo ropa de diseñador y a gente con looks súper coloridos, boinas –muchas boinas– y escenas románticas o incidentales que tienen lugar en puntos estratégicos de la capital francesa en los que siempre se ven monumentos emblemáticos como la torre Eiffel, el genio de la Bastilla, el Arco del triunfo o el museo de Louvre, además de infinidad de terrazas y calles limpias y despejadas por las que a todos se nos antojaría dar un paseo y –tal y como hace el personaje de Lily Collins – aprovechar todos esos rincones instagrameables para hacernos selfies con la esperanza de emular el look and feel de la llamada Ciudad del amor tal y como esta serie de Netflix e infinidad de películas y otros programas nos hacen recordarla (o imaginarla).