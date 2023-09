Love is in the air! Bad Bunny y Kendall Jenner debutan como pareja para Gucci

Bad Bunny y Kendall Jenner debutan como pareja para Gucci

“Love is in the air!”. Ese podría ser el título de la nueva campaña publicitaria de las emblemáticas maletas de la firma italiana que despliegan el clásico monograma, además de los remates en piel en tono marrón y las cintas verde y rojo que caracterizan los diseños de esta línea de marroquinería.

Y es que el Conejo Malo y su novia se convirtieron en una (enamorada) pareja de jetsetters que, tal como ocurre en estos momentos con su vida personal, se preparan para emprender un viaje y lo hacen equipados con un conjunto de valijas de la reconocida firma italiana.