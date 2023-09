Naomi Campbell: el asesinato de Versace la llevó a las drogas y, por poco, muere

“Creo que cuando comencé a consumir, esa fue una de las cosas que traté de ocultar: el dolor. La adicción es una… tontería, realmente lo es”, declaró Campbell. “Piensas, 'Oh, va a curar esa herida'. No es así. Puede causar un miedo y una ansiedad tan grandes. Entonces me enojé mucho”.

Naomi Campbell (AFP Images)

Naomi Campell comenzó a consumir drogas tras la muerte de Gianni Versace

La famosa modelo aseguró que el mundo quedó conmocionado cuando Versace fue asesinado afuera de su casa de Miami Beach en 1997.

"Era muy sensible al sentirme, como si me empujara", recordó Campbell . “Él me empujaba a dar un paso afuera e ir más lejos cuando pensaba que no tenía las fuerzas para hacerlo. Entonces, cuando murió, mi dolor se hizo muy intenso”.



La supermodelo británica luchó contra sus adicciones durante cinco años, e incluso colapsó durante una sesión de fotos en 1999.

“Cuando intentas encubrir algo, tus sentimientos, hablas de abandono. Intenté tapar eso con algo”, confesó en la docuserie. “No puedes cubrirlo. Me estaba matando. Fue muy doloroso”.