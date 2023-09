Hijos mayores de Alejandro Fernández presumen su voz al ritmo de Elvis Presley

Su mamá América Guinart se les unió

Y mientras esto sucede, América Fernández presumió su voz al lado de Alex y Camila durante una reunión familiar. En el jardín de una casa se armó el karaoke y los tres primeros hijos de Alejandro Fernández hicieron un trío espectacular al interpretar uno de los grandes clásicos de Elvis Presley: Can't Help Falling In Love.

Alex Fernández fue la primera voz mientras que sus hermanas le hacían coros, según se constata a través de un video publicado en sus redes. Sin embrago, lo que más llamó la atención de los usuarios fue que su voz es casi idéntica a la del fallecido Rey del Rock.

“¡Es el mismo Elvis resucitado!”, exclamarían algunos, pero no, simplemente tienen tonos similares y para causar un mayor impacto, buscó una interpretación muy parecida.

Pero el show no sólo fue protagonizado por ellos, también se les unió su mamá América Guinart mediante la canción Estoy enamorado, que en 2009 Thalía grabó al lado de Pedro Capó.

“Yo andaba afónica y dije: ‘hoy no voy a cantar porque no traigo voz’, pero ¿quién se resiste a estas oportunidades que da la vida de momentos inolvidables en familia y cantando con mis amores? ¡Esos momentos valen oro!”, compartió América Guinart en un post de Instagram. “Mis amores me derriten”, escribió en otro momento.