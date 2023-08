Reaparece Amaia Montero tras ser hospitalizada por cirugía

Amaia Montero reaparece tras enfrentar crisis que preocupó a sus fans

“Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribía en aquel entonces. Y respondía con un “destruida” a la pregunta de sus fans por cómo se encontraba anímicamente.

La imagen con la que Amaia Montero encendió las alarmas en octubre pasado. (Instagram/Amaia Montero)

Desde aquel día, en redes sociales y medios de comunicación comenzaron a fluir todo tipo de especulaciones acerca de su estado de salud. Trascendió que sus familiares la ingresaron a una clínica de rehabilitación debido a problemas emocionales y supuestas adicciones a sustancias nocivas.

En diciembre de ese mismo año, la ex vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh dio a conocer que continuaba recuperándose a consecuencia de "un fuerte cuadro de estrés y ansiedad" que sufrió, por lo que anhelaba retomar con normalidad su vida.

En julio pasado, en el programa Espejo Público de la televisora española Antena 3, se reveló que Amaia Montero había sido ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital de Madrid luego de ser operada de la mano debido a una lesión que sufrió.