Amaia Montero reaparece y rompe el silencio tras dejar clínica de rehabilitación

¿Qué provocó el ingreso de Amaia Montero a la clínica de rehabilitación?

La ex vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh estuvo en una clínica de España durante el mes de noviembre debido a un fuerte cuadro de estrés y ansiedad que le provocaron los preparativos de su nuevo disco.

Amaia Montero reaparece tras encender las alarmas en su Instagram. (Getty Images)

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida", escribió Amaia Montero en octubre y de inmediato desató las alarmas de que algo no iba bien con ella. Hoy ese post ya no existe, lo borró de su Instagram para siempre en señal de que ha cambiado de página e inicia un nuevo periodo.

Ahora, en esa misma plataforma, hace unas horas publicó una selfie en la que se le nota sonriente. Trae una gorra de los New York Yankees y detrás, el mar como testigo de sus ganas por salir adelante superando este bache en su vida.

Pasó la pesadilla y Amaia Montero publica nueva selfie. (Instagram/amaiamontero)

Cabe recordar que la muerte de su papá, ocurrida en 2009, cuando el hombre tenía 58 años, después de luchar contra un cáncer, también supuso un durísimo golpe para la cantante, que, al parecer, sigue sin superar.